Schnee und Frost: Kein Spielbetrieb im Amateurfußball

Wegner: Keine Einigkeit über Zaun um den Görlitzer Park Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat eingeräumt, bei den Gesprächen über den Zaun um den Görlitzer Park nicht weiterzukommen. Da gibt es mit dem Bezirk noch keine Verständigung. Das muss ich ausdrücklich sagen, betonte der CDU-Politiker am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Wegner sagte, ihm gehe es um die Befriedung des Parks in Kreuzberg, der als Kriminalitätsschwerpunkt gilt. Sobald die Lage befriedet sei, sei er offen für jede Diskussion, wie sich das anders gestalten lasse. Aber wir dürfen nicht länger wegschauen.