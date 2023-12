Fest steht: Ein Ende des Wintereinbruchs ist derzeit nicht in Sicht. Bis Samstagnacht werde im Raum München noch einmal zehn Zentimeter, im Alpenvorland 20 und in den Staulagen der Alpen 40 Zentimeter Neuschnee erwartet, sagt RTL-Meteorologe Carlo Pfaff. Aber nicht nur in Süddeutschland, auch von der Küste bis nach Thüringen und Sachsen seien laut Carlo Pfaff am Samstag einzelne Schneeschauer unterwegs. Am freundlichsten soll es in der Region vom Rheinland bis in die Pfalz werden.

Am Sonntag werden einzelne Schneeschauer noch im Bayerischen Wald erwartet – ebenfalls soll es von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bis Sachsen noch ein paar Flocken geben. (ibü/dpa)