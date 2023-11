Mit Wintergefühlen geht es auch in den Mittwoch. An den Alpen fällt zu Beginn des Tages noch etwas Schnee, später setzt aber dann auch hier freundliches, zeitweise sonniges und trockenes Wetter ein, so dass wohl von dem winterlichen Weiß nicht lange etwas liegen bleibt. Die höchsten Temperaturen gibt es mit sieben Grad noch an der Nordsee. Der Rest des Landes muss sich mit ein bis fünf Grad begnügen. Ab einer Höhe von 800 Metern herrscht leichter Dauerfrost.

Damit nicht genug, gesellt sich zur Kälte am Donnerstag auch wieder stürmischer Wind. Das betrifft hauptsächlich den Norden. An der Küste liegen die Windgeschwindigkeiten bei teilweise 80 bis 100 km/h. Auch auf den Bergen wehen stürmische Böen. Gleichzeitig gibt es gerade in den östlichen Mittelgebirgen vormittags die Gefahr von Glatteis. Davon unbeeindruckt zeigt sich hingegen der Süden von Baden-Württemberg und Bayern, wo sich zwischen den Wolken auch die Sonne zeigt. Damit scheint der kurze Wintereinbruch ein Ende zu finden, denn die Temperaturen steigen wieder leicht an. Zumindest vorerst, denn am Wochenende deutet sich ein weiterer Kaltluftvorstoss aus Norden an.

