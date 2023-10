Schmuddelwetter in Nordrhein-Westfalen erwartet

Bei weiterhin für die Jahreszeit deutlich zu hohen Temperaturen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf Schmuddelwetter einstellen. Regenjacke und Schirm werden Pflicht. Bereits für den Vormittag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schauer und vereinzelt Gewitter mit Starkregen an. Die Temperaturen liegen am Donnerstag zwischen 16 und 20 Grad.

Am Freitag verändert sich das Bild laut DWD kaum, allerdings kommt der Sommer nochmals zurück. Mit 21 bis 25 Grad wird es erneut ungewöhnlich mild. Es bleibt aber regnerisch. Nur in den südlichen Landesteilen könnte die Sonne vereinzelt zu sehen sein. Erst am Samstag geht es mit den Temperaturen deutlich nach unten. Der DWD geht von 13 bis 17 Grad aus.