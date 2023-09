Schmitt für längere Förderung von Wasserstoffprojekten

Mehr zum Thema

Opposition warnt vor Belastungen für Landwirte und Winzer Die Landtagsopposition warnt vor hohen Belastungen für die rheinland-pfälzischen Landwirte und Winzer durch das geplante Wasserentnahmeentgelt. Bauern und Winzer seien nicht die Hauptverursacher von Wassermangel, mahnten Redner der Oppositionsfraktionen am Mittwoch im Parlament in Mainz. Das für Anfang nächsten Jahres vorgesehen Vorhaben habe zudem keine Lenkwirkung.

„Chemiepakt“ soll kommen: Gipfel nur erster Schritt BASF ist größter Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz - auch das macht das Thema Chemie wichtig für das Bundesland. Ministerpräsidentin Dreyer nennt ein Treffen in Berlin ein wichtiges Signal für die Branche.