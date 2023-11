Schmieder gewinnt Oberbürgermeisterwahl in Norderstedt

Mehr zum Thema

S-Bahn fährt nach Ende der Geiselnahme wieder zum Flughafen Nach Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen fährt auch die S-Bahn wieder zum Airport. Die Sperrung sei aufgehoben, teilte die S-Bahn Hamburg am frühen Sonntagabend auf der Plattform x (früher Twitter) mit. Die Züge der S1 führen im 20-Minuten-Takt. Weiterhin sind Verspätungen möglich, hieß es.

Glückliches Ende einer Geiselnahme auf Hamburger Airport Nervenzehrende Geduldsprobe auf Hamburgs Flughafen: Über Stunden verhandeln Polizisten mit einem bewaffneten Mann. Der ist mit seinem Auto und seiner vierjährigen Tochter als Geisel auf das Vorfeld durchgebrochen. Am Ende gibt es ein kollektives Aufatmen.