Schmalspurbahnen fahren wegen Böen nicht auf Brocken

Autoren und Liedermacher: Zentrum für Platt und Friesisch Um auch künftig ernsthafte Literatur und Lieder auf Plattdeutsch und Friesisch lesen und hören zu können, haben rund 40 Schriftsteller und Liedermacher ein eigenes Pen-Zentrum gegründet. Mit dem Niederdeutsch-Friesischen Pen-Zentrum sollen die beiden Sprachen besser gepflegt und verbreitet werden, sagte Gründungspräsident Leander Sukov am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Ausschuss: Maßregelvollzug-Erweiterungen reichen nicht Dem überbelegten Maßregelvollzug für psychisch kranke und suchtkranke Straftäter in Sachsen-Anhalt ist aus Sicht von Experten allein mit begonnenen Erweiterungsbauten nicht geholfen. Die Lösung kann - wenn auch eine Entlastung der aktuell nicht akzeptablen Belegungssituation dringend erforderlich ist - nicht in der permanenten baulichen Erweiterung liegen, heißt es im jüngsten Bericht des Psychiatrieausschusses, der am Donnerstag dem Landtagspräsidenten Gunnar Schellenberger übergeben wurde.