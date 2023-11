Schlussberatung im Haushaltsausschuss begonnen

Der Landesetat 2024/25 kommt auf die Zielgerade. Der Haushaltsausschuss hat seine Marathon-Schlusssitzung begonnen. Rund 500 Änderungswünsche aus den Reihen der Parlamentarier liegen vor.

Der Haushaltsausschuss des Landtags hat am Donnerstagnachmittag mit der Schlussberatung des Landesetats für die kommenden beiden Jahre begonnen. Zu Beginn beantragte die CDU, den Haushalt erst im neuen Jahr im Landtag zu beschließen, weil nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu große Unwägbarkeiten bestünden. Die Oppositionsfraktion erhielt dafür aber keine Mehrheit, wie ein Sprecher berichtete.

Die Mitglieder des Haushaltsausschusses richten sich auf eine Sitzung bis in die späten Abendstunden ein. Den Parlamentariern liegen rund 500 Änderungsanträge zum Entwurf der Regierung vor.

Die Richter in Karlsruhe hatten der Ampel in Berlin am Mittwoch vergangener Woche untersagt, 60 Milliarden Euro nicht benötigte Corona-Kredite für Investitionen etwa in Klimaprojekte zu verwenden.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte kurz vor der Sitzung des Haushaltsausschusses, der Etat 2024/25 solle wie geplant Mitte Dezember im Landtag zur Abstimmung gestellt werden. Das sei wichtig für die Planbarkeit.

Der Haushalt stehe auf soliden Füßen, so Schwesig. Sollten Mittel des Bundes infolge des Karlsruher Haushaltsurteils nicht wie angekündigt fließen, werde das Land darauf reagieren. Ob und welche Auswirkungen es auf Projekte in MV gebe, werde derzeit vom Finanzministerium in Schwerin geprüft.