Schloss Colditz schließt wegen Umbau und Modernisierung

Vogtlandkreis hat die niedrigsten Lebenshaltungskosten Im Vogtlandkreis lebt es sich einer Untersuchung zufolge am günstigsten in Deutschland. Dort müssen die Bewohner für die Lebenshaltungskosten inklusive Wohnkosten 9,5 Prozent weniger als im deutschen Schnitt zahlen, wie eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn zeigt. Ebenfalls günstig lebt es sich in Görlitz (9,4 Prozent).

Verlängerung von Kontrollen an stationären Grenzen Nach langer Diskussion hatte Innenministerin Faeser am 16. Oktober dem Wunsch entsprochen, die Grenzen zu Polen und Tschechien strenger zu kontrollieren. Vorerst wird diese Regelung auch beibehalten. Auch an der Grenze zur Schweiz kann weiter kontrolliert werden.