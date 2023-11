Schließungspläne bei Goodyear: Arbeitsplätze retten

Ministerpräsident Woidke will sich gegen Schließungspläne für die Reifenproduktion von Goodyear stemmen. Proteste der Gewerkschaft sind geplant. Die Landesregierung will einen Rückschlag für den Industriestandort Brandenburg verhindern.

Die brandenburgische Landesregierung will einen Abbau Hunderter Jobs beim schwächelnden Reifenhersteller Goodyear in Fürstenwalde verhindern. Der Standort, an dem seit mehr als 80 Jahren Reifen hergestellt werden, steht mit den Schließungsplänen praktisch vor dem Aus. Wir hätten nicht im Traum daran gedacht, dass sie das Werk dichtmachen, sagte der Bezirksleiter der Gewerkschaft IG BCE, Rolf Erler. Er kündigte Protestaktionen an. Für Donnerstag sei auch eine Betriebsversammlung angesetzt.

Auch für Regierungschef Dietmar Woidke, der etwa nach dem E-Autobauer Tesla weitere Industrieansiedlungen für Brandenburg gewinnen will, kam die Nachricht plötzlich. Er stehe an der Seite der Beschäftigten und wolle rasche Gespräche. Bei dem Reifenhersteller arbeiten in Fürstenwalde etwa 930 Menschen. Zuletzt gab es dort im Juni Kurzarbeit.

Bei dem US-Konzern kriselt es schon länger. Spartenverkäufe, Kostensenkungen und ein Schuldabbau sind geplant. Im zurückliegenden Quartal sank der Umsatz des Konzerns um gut drei Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar. Unter dem Strich fuhr das Unternehmen einen Verlust von 89 Millionen Dollar ein. Auch der Konkurrent Continental will Tausende Stellen streichen und muss sparen - hier spielte aber die Reifensparte eher noch das Geld ein.