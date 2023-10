Schleuserauto prallt gegen Baum: Vier Insassen verletzt

Bei einem Unfall mit einem mutmaßlichen Schleuserfahrzeug in Oberbayern sind vier Insassen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, überholte der mutmaßliche Schleuser am Freitagnachmittag direkt nach dem Grenzübergang in Bayerisch Gmain im Berchtesgadener Land ein anderes Fahrzeug. Dabei prallte sein Auto gegen einen Baum und die vier Insassen wurden verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatten sie keine Ausweispapiere dabei. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Die Bundespolizei fahndet nach dem mutmaßlichen Schleuser.

Erst in der vergangenen Woche verunglückte in Oberbayern ein mutmaßliches Schleuserfahrzeug auf der Flucht vor der Polizei. Dabei starben sieben Menschen, darunter ein sechs Jahre altes Kind.