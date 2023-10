Schleuser-Auto mit 41 Geflüchteten hat in Tschechien Panne

Mehr zum Thema

Universität Leipzig mit Farbe beschmiert Die Universität Leipzig ist am Montagmorgen mit Farbe beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Paulinum, dem Nachfolgebau der gesprengten Leipziger Universitätskirche. Gegen 9.15 Uhr sollen mehrere Menschen orangene Farbe an das Gebäude gekippt haben. Darüber hinaus hätten die Personen Transparente hochgehalten, um die Nutzung fossiler Rohstoffe zu kritisieren. Laut Leipziger Volkszeitung handelte es sich um Klimaaktivisten der Letzten Generation.

Sattelzug auf Autobahn A72 bei Chemnitz umgekippt Ein Sattelzug ist auf der Autobahn A72 bei Chemnitz umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall aus noch ungeklärter Ursache am Montagmorgen zwischen den Anschlüssen Chemnitz-Süd und Stollberg-Nord in Richtung Hof (Bayern). Die rechte Fahrspur ist gesperrt. Der Verkehr wird links an der Unfallstelle vorbeigeführt. Ob Menschen verletzt wurden, konnte die Polizei noch nicht sagen.