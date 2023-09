Schleswig-Holstein will Begabte stärker fördern

Die Landesregierung will die Begabten- und Begabungsförderung in Schleswig-Holstein ausbauen. Alle Schülerinnen und Schüler sollen die Chance erhalten, ihre Stärken und Talente zu entwickeln - und zwar unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht oder ihrem sozialen Status, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag. Ziel ist es, Potenziale zu erkennen und zu fördern.

Potenziale für Spitzenleistungen bei allen Schülerinnen und Schülern zu erkennen ist nicht nur eine Frage von Bildungsgerechtigkeit, es ist auch im vitalen Interesse unserer Gesellschaft, die auf Forschung, Wissen und Innovationskraft angewiesen ist, sagte Prien. Junge Menschen dürften nicht vorab als leistungsstark, leistungsschwach oder hochbegabt kategorisiert werden.

Nach Angaben des Bildungsministeriums startet im Herbst die zweite Phase einer Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler, an der sich Schleswig-Holstein beteiligt. Dann sollen 23 weitere Schulen dazu kommen. In der ersten Phase nahmen zehn Einrichtungen im Norden teil.

Neben dem Querschnittsthema Digitalität ist beispielsweise das selbstregulierte und wissenschaftlich forschende Lernen in allen Fächern ein gemeinsamer Schwerpunkt der Schulen. Manchmal sind es sogar die unscheinbarsten Raupen, die sich später in ein geflügeltes Kunstwerk verwandeln, sagte Prien. Über erste Ergebnisse sollen Experten auf einer Konferenz im Frühjahr 2024 berichten.