Schleswig-Holstein setzt Schwimmlern-Offensive fort

Schüsse auf 24-Jährigen: Wahrscheinlich zweites Fluchtauto Nach den tödlichen Schüssen auf einen 24-Jährigen vor einer Shisha-Bar im Hamburger Nordosten sind die vier festgenommenen Männer wieder auf freiem Fuß. Die vier Verdächtigen seien aus rechtlichen Gründen vorläufig aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittlungen zu der Tat vom späten Sonntagabend im Stadtteil Sasel dauerten an. Die Polizei setze weiter auf Hinweise von Zeugen, insbesondere von Gästen der Shisha-Bar.