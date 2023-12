Schleswig-Holstein: 2,38 Milliarden Euro für Jugendhilfe

Mehr zum Thema

Verdi forciert Warnstreiks im öffentlichen Dienst Wenige Tage vor der möglicherweise entscheidenden dritten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Bundesländer forciert die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks in Hamburg. Am Montag waren Tausende Beschäftigte aufgerufen, ihre Arbeit aus Protest gegen die Haltung der Arbeitgeber niederzulegen. Am Dienstag sollen die Warnstreiks fortgesetzt werden. In zwei Verhandlungsrunden hat die Arbeitgeberseite es nicht mal geschafft, ein Angebot vorzulegen, sondern in erster Linie den Forderungen der Beschäftigten Absagen erteilt, sagte der stellvertretende Verdi-Landesbezirkschef Ole Borgard. Die letzten Wochen zeigen deutlich: Verbale Wertschätzung reicht nicht mehr aus.