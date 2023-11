Schleifähre „Missunde III“ soll Januar Betrieb aufnehmen

Mehr zum Thema

Zufahrt zum Hafengebiet am Mittwoch teilweise gesperrt Wegen Bauarbeiten muss der Altenwerder Damm im Hamburger Hafen am Mittwoch von 8.00 bis 20.00 Uhr voll gesperrt werden. Damit ist die Zufahrt zum Hafengebiet von der Köhlbrandbrücke kommend gesperrt, wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilte. Der Verkehr werde über den Rugenberger Damm umgeleitet.

Gericht: AfD hat kein Recht auf Sitz in Härtefallkommission Im Streit um die Beteiligung an der Härtefallkommission der Hamburgischen Bürgerschaft hat die AfD-Fraktion auch in zweiter Instanz eine Niederlage vor Gericht erlitten. Nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts verletzt das Vorgehen der Hamburgischen Bürgerschaft nicht das Recht der AfD-Bürgerschaftsfraktion auf gleiche Teilhabe am parlamentarischen Willensbildungsprozess, erklärte ein Gerichtssprecher am Dienstag.