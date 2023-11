Schleifähre „Missunde III“ auf Weg nach Schleswig-Holstein

Die solarbetriebene neue Schleifähre Missunde III ist auf dem Weg von der Werft in Sachsen-Anhalt nach Schleswig-Holstein. Sie werde Kappeln vermutlich Anfang nächster Woche erreichen, teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz am Mittwoch mit. Voraussichtlich Ende Januar werde die Fähre ihren Einsatzort erreichen und den Verkehr zwischen Kosel (Schwansen) und Brodersby (Angeln) aufnehmen. Ursprünglich sollte es bereits in diesem Frühling losgehen.

Die Missunde III wird mit Batterie- und Solarunterstützung betrieben. Die rund 3,3 Millionen Euro teure Fähre ist leiser, emissionsfrei und deutlich größer als ihre 2003 in Dienst gestellte Vorgängerin. Erstmals können damit auch Reisebusse und landwirtschaftliche Fahrzeuge über die Schlei setzen. Der Vorgänger Missunde II hat jährlich bis zu 120.000 Fahrzeuge und 50.000 Fahrräder befördert.