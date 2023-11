Schlechte Nachrichten für die Fans von Michelle ! Eigentlich hätte die Sängerin in Kürze bei „Die Schlagernacht des Jahres" gemeinsam mit Stars wie Ben Zucker und Matthias Reim auf der Bühne stehen sollen. Doch daraus wird nichts. Bei Instagram veröffentlichte die 51-Jährige ein Statement:„Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass die geplanten Auftritte von Michelle am 4. November 2023 in Oberhausen und am 2. Dezember in Frankfurt aufgrund eines Planungsfehlers des ehemaligen Managements nicht stattfinden können." Gleichzeitig bestätigt das Team des Schlagerstars, dass weitere Auftritte davon offenbar nicht betroffen sind: „Wir sind traurig und bedauern dies außerordentlich, aber freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in Berlin am 11.11.2023 und natürlich auch in 2024!"Was genau hinter dem angeblichen Planungsfehler steckt, ist unklar. Es ist kein Geheimnis, dass Michelle und ihr ehemaliger Manager Markus Krampe zerstritten sind. Nach zweieinhalb Jahren hatten die beiden die Zusammenarbeit im Sommer beendet. Krampe erklärte damals der Bild-Zeitung, dass Michelles neuer Freund Eric Philippi der Grund für die Trennung sei. Die 51-Jährige lasse ihren 25 Jahre jüngeren Freund bei allem mitreden, auch was ihre Karriere betreffe. „Ich konnte mit Michelle kein berufliches Gespräch mehr führen, ohne dass er nicht dabei war." Deshalb habe er die Zusammenarbeit beenden müssen, so Krampe.