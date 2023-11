Helene Fischer: Das sind ihre Pläne nach der Tour



Fans müssen jetzt stark sein! Helene Fischer (39) hat am Sonntag (8. Oktober) das allerletzte Konzert ihrer „Rausch“-Tour gegeben. Nach mehr als 70 Shows in drei Ländern verabschiedet sich der Schlagerstar nun also in eine wohlverdiente Pause. Lange wird die Auszeit jedoch nicht andauern. Denn: Noch in diesem Jahr wird die Sängerin die große „Helene Fischer Show“ moderieren.



Die Aufzeichnungen dafür finden am 1. und 2. Dezember in Düsseldorf statt. Welche Stars auftreten werden, ist zwar noch nicht bekannt, doch es werden mit Sicherheit wieder bekannte Showgrößen sein. In der Vergangenheit holte sich die Sängerin unter anderem James Blunt, Udo Jürgens oder Robbie Williams auf die Bühne. Ausgestrahlt wird die Live-Show am 25. Dezember ab 20.15 Uhr im ZDF.