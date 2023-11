Stefan Mross wird von Hotel auf die Straße gesetzt

Dieser Abend endete für Stefan Mross ganz anders als geplant! Nach der Schlagernacht in der Grugahalle in Essen wollte der Schlagersänger eigentlich nur noch ins Hotel - doch an der Rezeption wurde er dann überraschend abgewiesen. Und zwar wegen... seinem Hund! Das verrät der Veranstalter jetzt gegenüber dem Westfälischen Anzeiger: "Dabei hat Stefan ja jetzt keinen großen Rottweiler oder einen Schäferhund. Sein Hund passt in eine kleine Tasche."



Tatsächlich hat Stefan Mross einen kleinen Dackel - aber das ändert nichts an den Regeln des Hotels. "Unsere AGB schreiben vor, dass Haustiere nicht erlaubt sind. Diese Regel gilt für alle - egal ob Promi oder nicht", erklärt ein Hotelsprecher. Ohne eine Alternative angeboten bekommen zu haben - was den Veranstalter am meisten an der Sache wurmt - hat der Moderator seine Heimreise angetreten. Mross lebt in Bayern und sei dann erst morgens um sechs Uhr zu Hause angekommen.



"Den Vorschlag der Kollegin, den Hund anderweitig unterzubringen, hat bei Herrn Mross keinen Anklang gefunden, sodass dieser das Hotel wieder verlassen hat", so der Hotel-Sprecher weiter.