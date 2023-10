Schlagerkönig Jack White mit 83 Jahren erneut Vater

Schlagerkönig Jack White (Looking for Freedom) ist nach einem Bild-Bericht zum siebten Mal Vater geworden. Das Mädchen ist kerngesund. Rafaella und ich haben vor Glück geweint, sagte der 83-Jährige dem Blatt. Nach dem Bericht kam seine Tochter am Montagmorgen per Kaiserschnitt zur Welt und soll Angelina Melody heißen. Seit 2015 sind White und seine 44 Jahre jüngere Frau Rafaella verheiratet.

Wir sind im siebten Himmel!, sagte White der Bunten. 2019 kam ihr gemeinsamer Sohn Max zur Welt. Er ist Whites sechstes Kind. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum heißt, hat noch einen weiteren Sohn und vier Töchter.

Der in Köln geborene White gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Titel wie Schöne Maid, Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben und Heute so, morgen so stammen von ihm.