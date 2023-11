Warum es ausgerechnet sie getroffen hat, hat Ina lange beschäftigt. Der Grund für ihren Schlaganfall: Ihr Herz. Der Neurologe Prof. Frank Erbgut erklärt im „Stern TV“-Interview: „Ein Loch in der Herz-Scheidewand hat man im Mutterleib und es verschließt sich in der Regel, wenn man auf der Welt ist.“ Über 25 Prozent der Deutschen haben so ein Loch. Bei übermäßiger Anstrengung können Blutgerinnsel von der rechten Herzseite in die linke gelangen – und von dort in den Kopf wandern. Dort verschließt das Gerinnsel ein Gefäß, es kommt zum Schlaganfall.

Bei Ina war „eine Menge Hirngewebe betroffen“, so der Neurologe: „Das war eine dramatische Geschichte am Anfang. So etwas ist grundsätzlich auch lebensbedrohlich.“

