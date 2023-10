Schlag gegen Cybercrime-Gruppierung

Mehr zum Thema

32 Mio Euro in Sanierung von Wismut-Altstandorten geflossen Für 32 Millionen Euro sind in den vergangenen beiden Jahren Hinterlassenschaften aus dem frühen Uranbergbau in Sachsen saniert worden. Insgesamt wurden 90 Projekte in 28 Städten und Gemeinden vorangetrieben, teilte der Bergbausanierer Wismut am Montag in Chemnitz mit. Der Schwerpunkt lag im Erzgebirgskreis, auf den fast 80 Prozent der Ausgaben entfielen. Zu den Projekten zählten etwa umfangreiche Arbeiten an Grubenbauen im ehemaligen Revier Juni in Breitenbrunn sowie der Start der Sanierung der Halde Am Knochen in Raschau-Markersbach.

Sachsens Landeskirche ruft zu Gebet für Opfer in Nahost auf Die Leitung der evangelischen Landeskirche Sachsens hat zu Fürbitten für die von Terror betroffenen Menschen in Israel und Menschen jüdischen Glaubens in der ganzen Welt aufgerufen. Der Appell ergehe mit großer Bestürzung und dem eindringlichen Ruf nach einem Ende der Gewalt der Hamas in Israel und im Nahen Osten, teilte das Landeskirchenamt in Dresden am Montag mit. Der Frieden dort scheine in unerreichbare Ferne gerückt. Auch für die Opfer des Krieges im Gaza-Streifen solle gebetet werden, Zivilisten, die von der Terrororganisation Hamas als menschliche Schutzschilde missbraucht werden.

