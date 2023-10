Schlafenden mit Flasche geschlagen: Haftbefehl

Mehr zum Thema

Ungewöhnlich warmes Wetter in Bayern: Kaltfront in Sicht Auf die Menschen in Bayern kommen noch mal sonnige und warme Tage zu - gegen Ende der Woche soll es dann aber kälter werden. Der Mittwoch zeigt sich mit bis zu 27 Grad noch ungewöhnlich warm und mit viel Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Am Donnerstag wird dann in Nordbayern starke Bewölkung und teilweise leichter Regen erwartet. Weiter südlich soll es sonnig bleiben. Auch am Freitag wird nach einem wolkigen Start zunehmend sonniges Wetter erwartet. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 20 und 29 Grad.