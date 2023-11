Schlafende bestohlen: Polizei nimmt Taschendiebe fest

Mehr zum Thema

Geld für Obdachlosen-Einrichtungen in Haushalt vorgesehen Für die Finanzierung der beiden rund um die Uhr geöffneten Unterkünfte für Obdachlose in Berlin ist nach Angaben der Sozialverwaltung im kommenden Haushalt Geld vorgesehen. In einem Fall sind allerdings noch Fragen offen. Bisher seien die sogenannten 24/7-Unterkünfte mit EU-Mitteln finanziert worden, der Förderzeitraum laufe nun aber aus, sagte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) am Montag beim Besuch einer der beiden Einrichtungen in Berlin-Kreuzberg. Sie habe sehr dafür gekämpft, die nötigen 4,6 Millionen Euro pro Jahr aus Landesmitteln zu bekommen.