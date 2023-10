Schlägerei nach geplatztem Autoverkauf

Mehr zum Thema

Bergzoo: Erstes Totenkopfaffenbaby seit zwei Jahren geboren Der Bergzoo Halle freut sich über die Geburt des ersten Totenkopfäffchens seit längerer Zeit. Am Donnerstag habe ein Jungtier das Licht Welt erblickt, teilte der Zoo am Sonntag mit. Damit sei die zweijährige Pause beendet, in der mangels geeigneter Männchen kein Totenkopfaffennachwuchs im Bergzoo geboren wurde. Derzeit leben im halleschen Bergzoo 22 Totenkopfaffenweibchen. Der Zoo rechnet in den nächsten Tagen und Wochen mit weiteren Jungtieren.

„Ruhige“ Waldbrandsaison: Harz zieht Bilanz zu Löschflugzeug Vor allem die Waldbrände im Harz hatten 2022 ein massives Ausmaß. Daher schaffte sich der Landkreis Harz ein eigenes Löschflugzeug an. In diesem Jahr ist die Situation glücklicherweise anders.