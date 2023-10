Schlägerei nach Diebstahl - 22-Jähriger schwer verletzt

Mehr zum Thema

Baby-Koala in Dresden blinzelt aus dem Beutel Der jüngste Koala-Nachwuchs im Dresdner Zoo hat zum ersten Mal aus dem Beutel der Mutter geschaut. In circa drei bis vier Wochen wird das Jungtier den schützenden Beutel häufiger verlassen und auf den Rücken von Mutter Eerin klettern, teilte der Zoo Dresden am Mittwoch mit. Einen Namen habe das Jungtier noch nicht, da das Geschlecht des Koalas noch nicht bekannt sei. Die Geburt des Koalas wird auf Ende März 2023 geschätzt. Allerdings konnte sie nicht beobachtet werden, da sie im Verborgenen stattfand.