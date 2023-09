Schlägerei: Männer erleiden Schnitt- und Stichverletzungen

Mehr zum Thema

Anpfiff in Bochum verzögert sich aus Sicherheitsgründen Das West-Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach hat am Samstag nicht pünktlich um 15.30 beginnen können, weil im Gästebereich große Fahnen und Banner die Sicherheitstore verdeckten. Der Stadionsprecher musste die Fans von Borussia Mönchengladbach mehrmals ermahnen, die Zaunfahnen im Bereich der Sicherheitstore umzuhängen. Vorher werde die Partie von Schiedsrichter Felix Brych nicht angepfiffen, hieß es in der Durchsage. Der Anpfiff des Spiels verzögerte sich um mehrere Minuten.