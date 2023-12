Schlägerei in Mehrfamilienhaus: Über zehn Einsatzkräfte

Mehr zum Thema

Distanzunterricht: Schulen in zwei Landkreisen betroffen Nach den starken Schneefällen vom Samstag bleiben in zwei oberbayerischen Landkreisen am Montag die Schulen geschlossen oder bieten nur Distanzunterricht an. Für die öffentlichen Schulen im Landkreis Mühldorf am Inn ordnete das dortige staatliche Schulamt für Montag Distanzunterricht an. Die Entscheidung sei angesichts der winterlichen Straßenverhältnisse zum Schutz der Schülerinnen und Schüler getroffen worden, hieß es am Sonntag.