Ein Foto, Blumen und Teddybären erinnern auf einer Wiese in Houston an das Mordopfer. Diamond A. war hier im Oktober vergangenen Jahres erschossen worden.

Der 19-Jährige wird für seinen Mord zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Das sieht US-Medien zufolge ein Deal zwischen Strafbehörden und D. vor. Als der Fall am vergangenen Dienstag in der texanischen Millionenstadt vor Gericht verhandelt wurde, geriet die Situation kurzfristig außer Kontrolle.

Diamonds Mutter Anna M. bezeichnete den Mörder in ihrer Zeugenaussage als „Monster“ und versuchte, auf ihn loszugehen. Gerichtsvollzieher gingen dazwischen und verhinderten das. Anschließend mischte sich der Onkel der Getöteten in den Streit ein, woraufhin die Mutter des Mädchens und die Mutter des Mörders handfest aneinandergerieten. Andere Angehörige mischten sich in die Handgreiflichkeiten ein. Die Streitenden mussten getrennt werden. Der Onkel wurde in Gewahrsam genommen.