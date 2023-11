Schlägerei im Ankunftszentrum Tegel mit rund 100 Beteiligten

Einen weiteren Einsatz gab es nach Angaben der Polizei am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr. Dabei sei es zunächst um eine Auseinandersetzung mit rund 20 Beteiligten gegangen. Ein 19 Jahre alter Syrer wurde verletzt, tatverdächtig ist ein Türke (36). Dieser soll bereits am Montag in die Auseinandersetzungen verwickelt gewesen sein und dabei auch zweimal verletzt worden sein. An Dienstag wurde die Polizei später mit dem Hinweis alarmiert, es gebe eine Schlägerei mit 300 Beteiligten. Die Beamten hätten jedoch nichts dergleichen vorgefunden. Die Stimmung sei aber aufgeheizt gewesen und eine Halle geräumt worden.

Ich möchte hier klarstellen, dass es natürlich in solchen Großunterkünften, die nicht unser Wunsch sind, zu sozialen Konflikten kommen kann, sagte Kiziltepe. Das ist nicht auszuschließen, weil so viele Menschen - knapp über 5000 - in dieser Einrichtung leben auf engstem Raum, monatelang, nicht tagelang wie ursprünglich geplant.