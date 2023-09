Schlägerei endet mit Messerstichen: Zwei Schwerverletzte

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in Hamburg hat einer der Kontrahenten zwei andere mit einem Messer schwer verletzt. Mehrere Gäste seien in den frühen Morgenstunden am Samstag vor der Kneipe im Stadtteil Barmbek-Nord in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher. Mit einem Küchenmesser habe der 39-jährige mutmaßliche Angreifer schließlich zwei 29 und 32 Jahre alten Männern in die Hüfte und den Arm gestochen.

Ein Rettungswagen habe beide ins Krankenhaus gebracht, die Verletzungen seien jedoch nicht lebensgefährlich gewesen. Der Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worden. Dem Sprecher zufolge wurden außerdem vier weitere Männer bei der Schlägerei verletzt.