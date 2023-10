Schiri nach Foul: „Dafür ist ein Feldverweis vorgesehen“

Mehr zum Thema

3:0 bei Schalker Trainer-Debüt: KSC beendet Sieglos-Serie Der Karlsruher SC hat seine Sieglos-Serie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet und dem Belgier Karel Geraerts das Debüt als Trainer des FC Schalke 04 verdorben. Die Badener bezwangen die Königsblauen am Sonntag verdient mit 3:0 (2:0) und setzten sich wieder etwas von der Abstiegszone ab. Lars Stindl (22. Minute) und Igor Matanovic (37.) trafen vor 33.000 Zuschauern für den KSC, bei dem es zuletzt viel Unruhe gegeben hatte. Zudem unterlief Schalkes Verteidiger Henning Matriciani ein Eigentor (75.). Für die Gelsenkirchener war es die vierte Niederlage nacheinander.