Schill überzeugt zum Auftakt des Stuttgarter Reitturniers

Offenburg verzichtet zunächst auf Trauerfeier für Schüler Nach den Schüssen an einer Schule verzichtet die Stadt Offenburg zunächst auf eine öffentliche Trauerfeier für den getöteten Schüler. Wir stellen die Gefühle der Familie vorne an, erklärte Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU) am Mittwoch. Die Stadtspitze habe der Familie schriftlich ihr Beileid bekundet.