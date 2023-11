Schiffsunfallursache unklar: 4000 Liter Diesel ausgelaufen

Die Ursache für den frontalen Zusammenstoß zweier Güterschiffe auf dem Rhein bei Kestert (Rhein-Lahn-Kreis) ist weiterhin unklar. Aus einem der unbeladenen Schiffe waren nach der Kollision am Mittwochabend rund 4000 Liter Schiffsdiesel ausgelaufen, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß gab es keine Verletzten. Eines der beiden Schiffe konnte seine Fahrt am Donnerstag wieder fortsetzen. Das andere werde begutachtet, bevor es zur Reparatur geschleppt werde, hieß es weiter. Gefahr, dass eines der Güterschiffe sinken könnte, hat den Angaben zufolge nicht bestanden. Die Ermittlungen zur Ursache der Kollision und zur Schadenshöhe dauerten an.