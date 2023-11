Schiff rammt Schleusentor: Wiederaufbau soll ein Jahr dauern

Nachdem ein Gütermotorschiff ein Schleusentor bei Iffezheim (Landkreis Rastatt) gerammt und dadurch zerstört hat, wird der Wiederaufbau voraussichtlich ein Jahr lang dauern. Man müsse das beschädigte, 74 Tonnen schwere Schleusentor ausbauen und ein neues anfertigen, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein am Montag mit.

Das Schiff war am Samstagmittag aus vorerst unklaren Gründen gegen das geschlossene Tor gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls durchbrach das Schiff mit dem Bug das Schleusentor und blieb stecken. In dem Moment hatte sich ein weiteres Schiff in der Schleuse befunden. Verletzt wurde niemand. Die Wasserschutzpolizei schätzte den Schaden zunächst auf etwa anderthalb Millionen Euro.

Das Güterschiff wurde bei dem Unfall lediglich verbeult und konnte seine Fahrt noch am Sonntag wieder aufnehmen. Die Wasserschutzpolizei ermittelte zunächst, wie es zur Havarie kam.

Wegen dem Unfall können Rheinschiffe die Schleuse Iffezheim zunächst nur über die linke Schleusenkammer passieren. Darum könne es zu Verzögerungen und Wartezeiten kommen, hieß es.