Scheunenbrand in Eppingen gelöscht

Der Brand einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eppingen (Kreis Heilbronn) ist gelöscht. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte, konnte die Feuerwehr die Löscharbeiten am späten Sonntagabend abschließen, nun werde Brandwache gehalten.

Bei dem Feuer sind laut dem Sprecher vier Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Zuvor hatte die Polizei berichtet, dass zwei von ihnen schwer verletzt wurden. Sie konnten jedoch alle das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen, sagte der Sprecher. Der Schaden belief sich auf rund eine Million Euro. Nach Angaben der Polizei befanden sich in dem Gebäude hauptsächlich Inventar und Ersatzteile für Autos.

Das Feuer war am Sonntagmorgen in einem Hühnerstall ausgebrochen, der an der Scheune angebaut war. Die Flammen griffen anschließend auf die als Lagerhalle genutzte Scheune über. Ein angrenzendes Wohnhaus war nicht von dem Feuer betroffen. Die Ursache des Brandes war am Montagmorgen weiterhin unklar. Ermittler sollten im Laufe des Tages die Örtlichkeit begehen und untersuchen.