Scheune mit Maschinen und Düngemittel verbrannt

Rollerfahrer mit 2,83 Promille erwischt Ohne Führerschein und betrunken hat sich ein Rollerfahrer im Landkreis Emsland Ärger mit der Polizei eingehandelt. Der 41-Jährige sei am Samstag zwischen Lähden und Holte unterwegs gewesen, von der Straße abgekommen und gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei blieb er unverletzt. Zeugen verständigten wegen des starken Alkoholgeruchs die Polizei - ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge 2,83 Promille. Eine entsprechende Fahrerlaubnis hatte der 41-Jährige nicht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Warnstreik lässt Züge in Niedersachsen und Bremen ausfallen Viele Regionalbahnen und Züge der S-Bahn in Hannover standen zu Beginn des Wochenendes still. Die Fahrgäste mussten sich auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Am Sonntag fuhren die Züge wieder.