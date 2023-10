Scheune in Flammen - rund 500.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Bericht: Neuer-Comeback schon am Samstag gegen Mainz möglich Manuel Neuer könnte einem Medienbericht zufolge schon am kommenden Wochenende ins Tor des FC Bayern München zurückkehren. Wie der Kicker am Sonntagabend berichtete, soll es von den Ärzten und dem Trainerteam laut jetzigem Zustand womöglich die Freigabe für einen Einsatz im Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FSV Mainz 05 geben. Wann der 37-Jährige erstmals nach monatelanger Verletzungspause wieder für den deutschen Fußball-Rekordmeister auf dem Feld stehen wird, soll Neuer letztendlich aber ganz alleine entscheiden dürfen.