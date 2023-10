Scheidender Landrat Loge: Dahme-Spreewald auf gutem Weg

5. Oktober 2023 um 06:50 Uhr

Stephan Loge (SPD) war fast 16 Landrat im Kreis Dahme-Spreewald. Nun geht er in den Ruhestand. Am kommenden Sonntag wird ein neuer Landrat oder eine Landrätin gewählt. Was gibt Loge seiner Nachfolge mit auf den Weg?