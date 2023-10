Scheibe von Parteibüro der Linken in Dresden eingeworfen

Mehr zum Thema

Der Trost der Dinge - Kunst von Orhan Pamuk in Dresden Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk gastiert mit seinem Oeuvre als bildender Künstler ein halbes Jahr unter Dresdens Alten Meistern. Für die Ausstellung Der Trost der Dinge hat er 41 der 78 sogenannten Kabinette seines bekannten Istanbuler Museums der Unschuld nachgebaut und in Beschäftigung mit Beständen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ganz neue geschaffen. Die Präsentation ist prominenter Auftakt einer mehrjährigen Programmreihe, um das Wissen zur türkischen Kunst und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart zu vertiefen, wie die SKD vor der Eröffnung der Schau am Donnerstag ankündigten.

Jens Maier zurück auf die Richterbank? - BGH prüft Der rechtsextreme AfD-Politiker Jens Maier will wieder als Richter arbeiten - ob er zurück in den Dienst darf, prüft seit Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Der frühere Bundestagsabgeordnete wehrt sich gegen ein Urteil des Leipziger Dienstgerichts. Dieses hatte die Versetzung des 61-Jährigen in den vorzeitigen Ruhestand im vergangenen Dezember für zulässig erachtet und dies mit rassistischen und abwertenden Äußerungen unter anderem auch in sozialen Medien begründet. Die BGH-Richter müssen nun klären, ob Maier als Richter noch tragbar ist. Ein Urteil sollte noch am Donnerstag um 15.00 Uhr fallen.