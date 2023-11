Schauspielerin Senta Berger bekommt Bambi für ihr Lebenswerk

Die österreichische Schauspielerin Senta Berger (82) bekommt einen Bambi für ihr Lebenswerk. Sie wird bei der diesjährigen Bambi-Verleihung am Donnerstag für ihre Wandlungsfähigkeit und herausragenden schauspielerischen Leistungen geehrt, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media am Mittwoch in München mitteilte.

Egal ob auf der Leinwand, auf der Bühne oder im Fernsehen - Senta Berger berührt die Zuschauer seit Jahrzehnten, heißt es in der Begründung der Jury. Ihr unvergleichliches Charisma hat sie zu einer der herausragendsten Persönlichkeiten in der Unterhaltungsbranche gemacht.

Berger ist bekannt durch TV-Serien wie Die schnelle Gerdi oder Kinofilmen wie Willkommen bei den Hartmanns. Die 82-Jährige habe Klischees immer die Stirn geboten und auch den Mut gehabt, gesellschaftliche Debatten anzustoßen und auszuhalten, betonte der Medienkonzern. Mit dem Film Die weiße Rose habe sie demonstriert, welche Verantwortung sie als Künstlerin für die deutsche Geschichte empfinde.

Der seit 1948 verliehene Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Nach drei Jahren Pause wird die Auszeichnung in voraussichtlich zwölf Kategorien verliehen. Die Gala am Donnerstag in München wird ab 20.15 Uhr bei Sat.1 live übertragen.