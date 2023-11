Schauspieler Sascha Gersak freut sich auf Weihnachtsmarkt

Mehr zum Thema

Eis und Schnee verursachen Unfälle auf der A7 Schneefall und Glätte haben am frühen Mittwochmorgen mehrere Verkehrsunfälle auf der Autobahn 7 in Norddeutschland verursacht. In Richtung Norden auf Höhe der Raststätte Holmmoor ist ein Transporter in die Mittelschutzleitplanke gefahren, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. In der Folge habe es durch den Rückstau einen weiteren Unfall gegeben. Nach bisherigem Kenntnisstand sei eine Person leicht verletzt worden. Eine Fahrspur sei wieder freigegeben worden, damit sich der längere Stau etwas auflösen könne. In Hamburg führten der Unfall und die dadurch bedingte Ableitung des Verkehrs zu einem Stau von vier Kilometern Länge zwischen Schnelsen-Nord und Stellingen.