Schauspieler Elmar Wepper mit 79 Jahren gestorben

Der beliebte Fernsehstar Elmar Wepper ist tot. Der Münchner starb unerwartet an einem plötzlichen Herzversagen. Mit seinen Filmen und Serien erreichte der Bruder von Fritz Wepper ein Millionenpublikum.

Der Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Das bestätigte seine Agentin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Wie die Bild unter Berufung auf den Freundes- und Familienkreis berichtete, starb der 79-Jährige am Dienstagmorgen in München an Herzversagen. Er sei plötzlich umgekippt, hieß es. Wir sind unendlich traurig!, so seine Agentin zur dpa.

Zu Weppers größten Erfolgen zählt die ZDF-Serie Zwei Münchner in Hamburg, für die er ab Ende der 1980er Jahre an der Seite von Uschi Glas vor der Kamera stand. 2008 engagierte ihn Regisseurin Doris Dörrie für ihren hochgelobten Kinofilm Kirschblüten - Hanami, 2018 gab es eine Fortsetzung.

Der Bild sagte Weppers Kollegin Uschi Glas am Dienstag: Ich bin fassungslos. Mir fehlen die Worte und ich bin tieftraurig und geschockt. Elmar sei einer ihrer wichtigsten Kollegen und überdies ein wahrer Freund gewesen. Mit Elmar habe sie die meisten gemeinsamen Drehtage in ihrer Karriere gehabt. In Gedanken sei sie bei Weppers Familie.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte, sein Tod berühre sie sehr. Mit ihm verliert Deutschland einen herausragenden Schauspieler und einen feinsinnigen Menschen, der nicht nur für seine Schauspielkunst, sondern auch für sein soziales Engagement ausgezeichnet wurde. Mehr als ein halbes Jahrhundert prägte Elmar Wepper den deutschen Film.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete den Schauspieler als bayerisches Multitalent, der die Herzen der Menschen bewegt habe. Wepper sei einer, dem es immer gelang, unsere Heimat in Film und Fernsehen echt und unaufgesetzt zu verkörpern.

Über seinen älteren Bruder Fritz war Elmar Wepper 1974 zum Fernsehen gekommen, und zwar zur ZDF-Krimireihe Der Kommissar. Fortan stand er regelmäßig vor der Kamera. Hin und wieder drehten die Brüder auch gemeinsam - etwa in der Komödie Drei unter einer Decke.

Wepper lebte mit seiner Frau bei München. Es gibt einen Sohn und zwei Enkel.