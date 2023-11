Schauer und milde Temperaturen in RLP und Saarland

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt weiter wechselhaft. Bei sehr milden Temperaturen von 12 bis 15 Grad kommt es am Sonntag immer wieder zu Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind. Viel Regen bringt auch die Nacht. Es kühlt ab auf 9 bis 7 Grad.

Der Start in die neue Woche am Montag wird laut der Meteorologen ebenfalls regnerisch. Vor allem am Vormittag weht zudem teilweise ein kräftiger Wind. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 13 Grad. Die Nacht zu Dienstag bleibt bei Temperaturen zwischen 7 und 4 Grad bedeckt und es fällt noch etwas Regen.