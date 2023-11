„Sobald eine Zahl mit zwei Ziffern vor dem Punkt ausgeschrieben ist, lässt sich vermutlich schon eine kleinere Region Deutschlands eingrenzen“, erklärt Burak Kahraman vom RTL-Verifizierungsteam. Und der Verifizierungsexperte hat außerdem einen wichtigen Hinweis: „Deutschland erstreckt sich von 47 bis 55 Grad nördlicher Breite und von etwa 6 bis 15 Grad östlicher Länge.“ Mit diesem Tipp lassen sich einige Zahlen ausschließen!

Es seien die „wahrscheinlich schwierigsten Rätsel in der Geschichte des Fernsehens“, kündigt Joko Winterscheidt am Mittwoch an. Bis Dienstag (14. November) präsentiert das Duo täglich Denksportaufgaben für die GPS-Daten und das Zahlenschloss des Koffers. „Die Fragestellungen können unterschiedlich ausgestaltet sein und verschiedene Themen betreffen (z.B. aber nicht ausschließlich Mathematik-Rätsel)“, heißt es in den Teilnahmebedingungen. Und ein weiterer möglicher Tipp versteckt sich im Text: „Es gibt bei jeder Frage jeweils nur eine richtige Antwort.“ RTL fasst die Rätsel einmal zusammen!