Schatten des Gaza-Krieges: Ukraine-Helfer ringen um Präsenz

Nach Schüssen von Person mit Kind: Einsatz dauert an Nach Schüssen einer bewaffneten Person mit einem Kind auf die Polizei dauert der Einsatz im Landkreis Havelland nach rund 19 Stunden noch an. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstagmorgen. Das Kind ist nach Angaben aus der Nacht zu Samstag mittlerweile in der Obhut des Jugendamtes, die bewaffnete Person hält sich demnach weiterhin in dem Gebäude auf. Die Polizei beschrieb die Einsatzlage in der Nacht als statisch. Verletzt wurde bis zum frühen Morgen demnach niemand.

Europäischer Kinotag in Filmkunsttheatern am Sonntag Am Sonntag laden zahlreiche Filmkunsttheater in Europa anlässlich des Europäischen Kinotags zu besonderen Veranstaltungen ein. Alleine in Deutschland nehmen 130 Filmkunsttheater teil, wie die Gilde Deutscher Filmkunsttheater (AG Kino) in Berlin vorab mitteilte. Der Tag sei vom internationalen Arthouse-Kinoverband Cicae initiiert worden. Die einzelnen Kinos böten etwa Filmgespräche mit Menschen aus der Branche oder Programme für Kinder und Jugendliche an.