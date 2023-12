Scharfrichterhaus-Mitgründer sorgt sich um Kabarettnachwuchs

Mehr zum Thema

Weiterhin Einschränkungen im Münchner Nahverkehr Nach dem Schneechaos vom Wochenende müssen sich Reisende im Münchner Nahverkehr auch am Montag noch auf einige Einschränkungen einstellen. Nur die S-Bahn Linien 3 und 8 fuhren am frühen Morgen - und auch nur auf bestimmten Abschnitten, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die S8 fuhr zwischen dem Westkreuz und dem München Flughafen, die S3 zwischen dem Ostbahnhof und Lochhausen. Für die S2 war zwischen Dachau und Laim ein Ersatzverkehr eingerichtet.