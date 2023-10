Schaper: Härtefallfonds wird zu einem Frustfonds

Mehr zum Thema

RTL

Sachsen baut Kapazitäten von Erstaufnahmezentren aus Sachsen will die Kapazitäten für Geflüchtete in den Erstaufnahmezentren sukzessive auf rund 10.000 Plätze aufstocken. Das teilte die Landesdirektion am Dienstag mit. Hintergrund sei die steigende Zahl an Asylwerbern, die über die polnische und tschechische Grenze nach Sachsen kommen.

RTL

Aus für Maja-Möbelwerk Wittichenau zum Jahresende Das Maja-Möbelwerk in Wittichenau (Landkreis Bautzen) mit rund 450 Mitarbeitern stellt am Jahresende endgültig die Produktion ein. Für die Beschäftigten wurden per Einigungsstelle Abfindungen vereinbart, wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitteilte. Zur Höhe wurden keine Angaben gemacht.