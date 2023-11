Schallmessungen mit Forschungsflugzeug in Braunschweig

Mehr zum Thema

Mögliche Bombenentschärfung in Braunschweig Wegen einer möglichen Bombenentschärfung müssen in Braunschweig am Sonntag rund 5000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch Bahnreisende sind betroffen: Die Fernverkehrszüge sollen umgeleitet werden, sie halten einige Stunden lang auch nicht in Hildesheim, Peine und Helmstedt, wie die Bahn mitteilte.

Asylpolitik wird Thema bei Grünen-Landesparteitag Am zweiten Tag ihres Landesparteitages in Osnabrück steht bei den niedersächsischen Grünen der Umgang mit Flüchtlingen auf der Tagesordnung. Im Mittelpunkt steht am Sonntag (10.00 Uhr) ein Antrag zur niedersächsischen Asyl- und Migrationspolitik. Darin wird unter anderem eine Entlastung der Kommunen bei der Betreuung von Asylbewerbern gefordert und die Diskussion um Kürzungen von Sozialleistungen kritisiert. Auch die Durchführung von Asylverfahren außerhalb Europas wird in dem Antrag abgelehnt.